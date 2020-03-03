16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети «обновили» Париж 1890-х годов (видео)
Современные технологии «оживляют» старые фильмы.
Россиянин Денис Ширяев всего за месяц прославился на весь мир благодаря своим удивительным экспериментам с нейросетями, с помощью которых он дает новую жизнь старым фильмам.
Менеджер по продукту издательского дома «Комитет» уже поработал над фильмом братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», а также улучшил ролик Чарльза Муассона, снятый на Тверской улице в Москве в 1896 году.
Новая работа Дениса — фильм «Путешествие по Парижу», датируемый 1890-ми годами. Как и прежде разрешение оригинального видео поднято до 4K, увеличена частота кадров до 60 в секунду, улучшена резкость, а также добавлен звук и цвет.
Екатерина Гура