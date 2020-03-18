Учитель и ученик из США разгадали загадку странного доисторического червя

Загадку удалось разгадать только через 50 лет благодаря учителю из Юты Полу Джеймисону и его ученику Райли Смиту. Страстные охотники за окаменелостями, они обнаружили в отложениях возрастом 506 млн лет еще один хорошо сохранившийся образец такого же червя.
С помощью современных методов находку изучили в Канзасском университете. Исследователи пришли к выводу, что перед ними новый род кембрийского морского червя, ранее неизвестного науке. Описание находки опубликовано в палеонтологическом журнале PalZ.
Новый род получил название Utahscolex. Ученые считают, что их далеких родственников можно увидеть и сегодня. Это приапулиды, которые живут в холодных водах, зарываясь в донные осадки. У этих животных есть хоботок, который может выворачиваться наизнанку, где покрыт шипами. С их помощью черви захватывают пищу.
506 млн лет назад на севере Юты был шельф, где обитало множество подобных червей, говорят палеонтологи.