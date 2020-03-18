Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
15Пустые популярные туристические локации
11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учитель и ученик из США разгадали загадку странного доисторического червя

В 1969 году в американском штате Юта был обнаружен необычный ископаемый образец морского червя. Ученые не смогли его опознать. Обычно таких доисторических животных различают по маленьким отросткам на пластинах, но у этого существа пластины были странно гладкими. Не зная, что делать с находкой, о ней забыли.

Источник: Anna Whitaker
Читайте также
Американка поймала на удочку странное существо с шипами (видео)

Загадку удалось разгадать только через 50 лет благодаря учителю из Юты Полу Джеймисону и его ученику Райли Смиту. Страстные охотники за окаменелостями, они обнаружили в отложениях возрастом 506 млн лет еще один хорошо сохранившийся образец такого же червя.

С помощью современных методов находку изучили в Канзасском университете. Исследователи пришли к выводу, что перед ними новый род кембрийского морского червя, ранее неизвестного науке. Описание находки опубликовано в палеонтологическом журнале PalZ.

Новый род получил название Utahscolex. Ученые считают, что их далеких родственников можно увидеть и сегодня. Это приапулиды, которые живут в холодных водах, зарываясь в донные осадки. У этих животных есть хоботок, который может выворачиваться наизнанку, где покрыт шипами. С их помощью черви захватывают пищу.

Во время загрузки произошла ошибка.

506 млн лет назад на севере Юты был шельф, где обитало множество подобных червей, говорят палеонтологи.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Школьники уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса
FT: Евросоюз обвинил Россию в дезинформации по коронавирусу
Эксперты прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Коронавирус парализовал внутренний туризм в России
Черная дыра в центре нашей галактики «забеспокоилась»
Туристы не могут вернуться из закрывших границы стран Азии
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
Названы имена новых ведущих «Орла и решки» Новый сезон с подзаголовком «Безумный уик-энд» стартует 30 марта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Время пришло 309
Любители собак, помогите: собака для квартиры. 300
Поэтический конкурс № 16. ТЕМА 173
Ваша реакция на ситуацию? 173
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь