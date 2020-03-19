Знаменитости придумали трогательную музыкальную эстафету (видео)

В ролике Галь рассказывает, что уже шестой день находится на карантине
«Эти несколько дней навеяли мне разные философские мысли. Знаете, этот вирус повлиял на весь мир, на каждого. Неважно, кто вы и откуда. Мы все переживаем это вместе», — прокомментировала актриса.
За время карантина актриса посмотрела ролики итальянцев, которые подбадривают соседей концертами на балконах. Вдохновившись, она решила последовать их примеру и затянула первую строчку песни Imagine Джона Леннона и Пола Маккартни.
А дальше песню подхватили Эми Адамс, Кристен Уиг, Натали Портман, Педро Паскаль, Эдди Бенджамин, Джимми Фэллон, Кара Делевинь, Джеймс Марсден и многие другие знаменитости.
Анна Лысенко