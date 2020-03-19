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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитости придумали трогательную музыкальную эстафету (видео)

В соцсетях массово делятся ободряющим видео, которое записала актриса Галь Гадот вместе со своими друзьями и коллегами.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03

В ролике Галь рассказывает, что уже шестой день находится на карантине из-за коронавируса COVID-19.

«Эти несколько дней навеяли мне разные философские мысли. Знаете, этот вирус повлиял на весь мир, на каждого. Неважно, кто вы и откуда. Мы все переживаем это вместе», — прокомментировала актриса.

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За время карантина актриса посмотрела ролики итальянцев, которые подбадривают соседей концертами на балконах. Вдохновившись, она решила последовать их примеру и затянула первую строчку песни Imagine Джона Леннона и Пола Маккартни.

А дальше песню подхватили Эми Адамс, Кристен Уиг, Натали Портман, Педро Паскаль, Эдди Бенджамин, Джимми Фэллон, Кара Делевинь, Джеймс Марсден и многие другие знаменитости.

Анна Лысенко

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11:00 (мск)© Ньюстюб
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