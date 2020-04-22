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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые удивительные места на Земле показали на фото

Цветочные поляны, коралловые рифы и невероятные города.

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В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН установила ежегодный Международный день Матери-Земли. Его отмечают 22 апреля.

Интересно, что в этот же день, начиная с 1970 года, уже отмечали День Земли по инициативе защитников природы. Предлагая новое название, в ООН подчеркнули, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.

К 50-летию Дня Земли и 10-летию нового праздника фотографы собрали снимки удивительных мест на нашей планете. Невероятные фото ледников, озер и гор напоминают, как красив мир, и призывают его беречь.

Анна Лысенко

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