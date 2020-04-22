13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые удивительные места на Земле показали на фото
Цветочные поляны, коралловые рифы и невероятные города.
В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН установила ежегодный Международный день
Интересно, что в этот же день, начиная с 1970 года, уже отмечали День Земли по инициативе защитников природы. Предлагая новое название, в ООН подчеркнули, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.
К 50-летию Дня Земли и 10-летию нового праздника фотографы собрали снимки удивительных мест на нашей планете. Невероятные фото ледников, озер и гор напоминают, как красив мир, и призывают его беречь.
Анна Лысенко