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12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы 50 лучших фото о самоизоляции

Яркие снимки и вдохновляющие истории.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Обнародован топ-50 фотографий на тему самоизоляции от международного фотоконкурса #StayHome от Agora.

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На снимках профессиональные фотографы и любители делятся карантинными наблюдениями: одни фотографируют соседей на балконах, другие — забавные способы развлечься во время самоизоляции, третьи фотографируют эмоции своих близких — скуку, радость, отчаяние, любовь.

Всего в конкурсе участвовали 15 697 фотографий из многих стран мира. Теперь среди 50 лучших фото предстоит выбрать победителя. Его назовут 27 мая. Автор лучшего фото получит 1 тысячу долларов и продвижение в Сети от Agora.

Фотограф Екатерина под ником @kateomely из Московской области опубликовала снимок маленького повара. «Что может быть лучше во время самоизоляции, чем готовить всей семьей?» — подписала она фото.

Фотограф @katerinazefirova из Йошкар-Олы сфотографировала детей и собаку в «шапочках из фольги» с антеннами. «Оставайся дома, оставайся креативным! Этот карантин стал отличной возможностью повеселиться с детьми дома», — написала она.

Анна Лысенко

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