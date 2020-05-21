12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы 50 лучших фото о самоизоляции
Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Обнародован топ-50 фотографий на тему самоизоляции от международного фотоконкурса #StayHome от Agora.
На снимках профессиональные фотографы и любители делятся карантинными наблюдениями: одни фотографируют соседей на балконах, другие — забавные способы развлечься во время самоизоляции, третьи фотографируют эмоции своих близких — скуку, радость, отчаяние, любовь.
Всего в конкурсе участвовали 15 697 фотографий из многих стран мира. Теперь среди 50 лучших фото предстоит выбрать победителя. Его назовут 27 мая. Автор лучшего фото получит 1 тысячу долларов и продвижение в Сети от Agora.
Фотограф Екатерина под ником @kateomely из Московской области опубликовала снимок маленького повара. «Что может быть лучше во время самоизоляции, чем готовить всей семьей?» — подписала она фото.
Фотограф @katerinazefirova из
Анна Лысенко