В Шотландии продают готический особняк за 1,5 доллара

На торги британского аукциона по недвижимости National Property Auctions в июне был выставлен огромный двухэтажный особняк в готическом французском стиле, со стартовой ценой лишь в 1,5 доллара.
Здание 19 века под названием The Elms («Вязы») расположено в городе Арброт на северо-востоке Шотландии. Изначально построенный как семейный особняк, дом позже использовался как гостиница, а после Второй мировой войны являлся детским домом.
Сейчас величественное здание с большой приусадебной территорией пустует. На сайте аукциона сказано, что особняк находится в плохом состоянии и требует капитального ремонта, однако его преимущества очевидны. Здание с уникальной архитектурой и большой площадью удачно расположено: в нескольких минутах ходьбы от дома находятся начальные и средние школы, а также крупные супермаркеты. Кроме того, здесь есть и отличная транспортная развязка, поэтому особняк может стать прекрасной гостиницей, местом для торжественных церемоний или даже многоквартирным домом класса «люкс». Аукцион состоится 17 июля, пишет Daily Mail.