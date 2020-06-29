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20:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 29 июня

В мире — новый рекорд по числу случаев коронавируса, Песков рассказал о графике президента во время эпидемии, названы цены на отдых в российских регионах, а пандемию сравнили с дефолтом 1998 года.

Коронавирус COVID-19
20:54 (мск)Сдвиг по сезону: как восстанавливаются туризм и досуг в России
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:35 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 199 798+144 761
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось502 947+2 980
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 169 421+82 415
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
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Садовник поливает растения рядом со статуей бывшего чемпиона Уимблдона Фреда Перри во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне. Уимблдонский турнир должен был начаться 29 июня, но был отменен из-за пандемии коронавируса | Источник: AP 2020

В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса

Четвертый день подряд в стране ежесуточный прирост заболевших не превышает 7 тысяч. Общее число случаев заражения в стране составляет 641 156 в 85 регионах. Умерли за день 93 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9166.

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За сутки полностью выздоровели 4 343 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время пандемии выздоровели 403 430 человек. Продолжают лечение 228 560 больных.

За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом мировом рекорде пандемии: за сутки коронавирусом нового типа заразились на планете более 189 тыс. человек. Прежний максимальный показатель — 183 тыс. инфицированных за сутки — был зафиксирован 21 июня.

Рекордно высокого уровня, превышающего 40 тыс. новых случаев заражения за сутки, достигла скорость распространения COVID-19 в США, которые являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. На таком же уровне держатся и показатели суточного роста числа заразившихся в Бразилии.

Песков рассказал о работе Путина в период домашнего режима по COVID-19

Обязательный домашний режим, введенный на фоне пандемии коронавируса, не повлиял на рабочий график президента России Владимира Путина, он продолжал проводить запланированные мероприятия. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент не снижал свою активность во время карантина и не делает этого сейчас.
Дмитрий Песков

Ранее глава государства отметил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня. Все тесты, сданные им на заражение COVID-19, оказались отрицательными.

Ученые подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России

Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, сколько жизней спасли действия россиян и меры властей против распространения коронавирусной инфекции.

Новость
Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй модели, сознательность россиян и меры властей спасли от 80 до 84 тыс. жизней.

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка рассказал, что в разгар карантина дни и ночи шел поиск решений выхода из сложившейся ситуации.

Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
Герман Греф
Работа парикмахерской в Мумбаи, Индия | Источник: AP 2020

Какие ограничения и послабления вводят в разных странах

Весь июнь количество зараженных продолжало расти. В воскресенье ВОЗ зарегистрировала почти 190 тыс. новых случаев. В это же время многие страны начали снимать карантинные ограничения. Например, с середины июня граждане ЕС могут путешествовать внутри союза. А с июля постепенно начнут открывать границы и для третьих стран.

Лавров: ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Граждане, у которых есть неиспользованные билеты иностранных авиакомпаний, должны оплатить себе дорогу домой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что такой порядок возвращения ввели и другие страны.

Нигде бесплатно никто никого не вывозил. Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине.
Сергей Лавров

Сколько будет стоить отдых в российских регионах

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На этой неделе в России стартует туристический сезон. С 1 июля принимать туристов смогут 67 регионов страны. Частично отрасль начала работу в июне, за это время агентства получили свыше 20 тыс. заказов. Это ожидаемо больше, чем в мае, почти в 2,5 раза, подсчитали в ВТБ. Выросли и траты россиян на авиабилеты, а бронирование отелей достигло 250 млн руб.

Ранее Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года.

Названа дата открытия кинотеатров

Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В конце марта они прекратили работу в связи с коронавирусом.

Кинотеатры были внесены в список наиболее пострадавших отраслей. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство кинотеатров откроется, как запланировано, их суммарные потери по итогам года составят 48 млрд руб.

Охранник на одной из улиц Пекина, Китай | Источник: AP 2020

Эксперты предсказали обвал доллара из-за второй волны COVID-19

Вторая волна коронавируса в США может резко подорвать позиции доллара, который существенно потеряет в цене. К такому выводу пришли сразу несколько аналитиков и организаций. Доллар в 2021 году может подешеветь на треть по отношению к основным валютам.

Большинство украинцев считает, что COVID-19 создан искусственно

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По данным социологов, большинство украинцев — 66% — считает, что коронавирус появился не природным путем, а был создан искусственно. При этом больше трети опрошенных уверены, что болезнь умышленно распространили по миру. Среди тех, кого жители страны считают ответственными за появление и распространение болезни, лидирует Китай. При этом в списке также есть США, Россия, основатель Microsoft Билл Гейтс, украинский президент Владимир Зеленский, мировое правительство и масоны. Тем временем заболеваемость COVID-19 на Украине пошла на спад, в связи с чем власти готовятся к очередному ослаблению карантина.

Создан робот-дезинфектор для борьбы с коронавирусом

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота с ультрафиолетовыми лампами, который в автоматическом режиме дезинфицирует любое помещение. По принципу действия этот робот похож на современные автоматические пылесосы — он сам выбирает оптимальный маршрут, чтобы объехать все места в заданной области. Это может быть большой склад, завод, больница, школа и любое другое помещение.

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