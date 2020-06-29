Коронавирус COVID-19: главные события 29 июня

Четвертый день подряд в стране ежесуточный прирост заболевших не превышает 7 тысяч. Общее число случаев заражения в стране составляет 641 156 в 85 регионах. Умерли за день 93 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9166.
За сутки полностью выздоровели 4 343 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время пандемии выздоровели 403 430 человек. Продолжают лечение 228 560 больных.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом мировом рекорде пандемии: за сутки коронавирусом нового типа заразились на планете более 189 тыс. человек. Прежний максимальный показатель — 183 тыс. инфицированных за сутки — был зафиксирован 21 июня.
Рекордно высокого уровня, превышающего 40 тыс. новых случаев заражения за сутки, достигла скорость распространения COVID-19 в США, которые являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших
Обязательный домашний режим, введенный на фоне пандемии коронавируса, не повлиял на рабочий график президента России Владимира Путина, он продолжал проводить запланированные мероприятия. Об этом рассказал его
Президент не снижал свою активность во время карантина и не делает этого сейчас.
Ранее глава государства отметил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня. Все тесты, сданные им на заражение COVID-19, оказались отрицательными.
Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, сколько жизней спасли действия россиян и меры властей против распространения коронавирусной инфекции.
Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй модели, сознательность россиян и меры властей спасли от 80 до 84 тыс. жизней.
Глава Сбербанка рассказал, что в разгар карантина дни и ночи шел поиск решений выхода из сложившейся ситуации.
Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
Весь июнь количество зараженных продолжало расти. В воскресенье ВОЗ зарегистрировала почти 190 тыс. новых случаев. В это же время многие страны начали снимать карантинные ограничения. Например, с середины июня граждане ЕС могут путешествовать внутри союза. А с июля постепенно начнут открывать границы и для третьих стран.
С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Граждане, у которых есть неиспользованные билеты иностранных авиакомпаний, должны оплатить себе дорогу домой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что такой порядок возвращения ввели и другие страны.
Нигде бесплатно никто никого не вывозил. Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине.
На этой неделе в России стартует туристический сезон. С 1 июля принимать туристов смогут 67 регионов страны. Частично отрасль начала работу в июне, за это время агентства получили свыше 20 тыс. заказов. Это ожидаемо больше, чем в мае, почти в 2,5 раза, подсчитали в ВТБ. Выросли и траты россиян на авиабилеты, а бронирование отелей достигло 250 млн руб.
Ранее Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года.
Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил
Кинотеатры были внесены в список наиболее пострадавших отраслей. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство кинотеатров откроется, как запланировано, их суммарные потери по итогам года составят 48 млрд руб.
Вторая волна коронавируса в США может резко подорвать позиции доллара, который существенно потеряет в цене. К такому выводу пришли сразу несколько аналитиков и организаций. Доллар в 2021 году может подешеветь на треть по отношению к основным валютам.
По данным социологов, большинство украинцев — 66% — считает, что коронавирус появился не природным путем, а был создан искусственно. При этом больше трети опрошенных уверены, что болезнь умышленно распространили по миру. Среди тех, кого жители страны считают ответственными за появление и распространение болезни, лидирует Китай. При этом в списке также есть США, Россия, основатель Microsoft Билл Гейтс, украинский президент Владимир Зеленский, мировое правительство и масоны. Тем временем заболеваемость COVID-19 на Украине пошла на спад, в связи с чем власти готовятся к очередному ослаблению карантина.
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота с ультрафиолетовыми лампами, который в автоматическом режиме дезинфицирует любое помещение. По принципу действия этот робот похож на современные автоматические пылесосы — он сам выбирает оптимальный маршрут, чтобы объехать все места в заданной области. Это может быть большой склад, завод, больница, школа и любое другое помещение.