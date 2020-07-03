19:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
80-летний пенсионер пишет удивительные картины в программе с таблицами (фото)
Оказывается, в Excel можно создавать настоящие шедевры.
Тацуо Хориучи из Японии прославился на весь мир после выхода на пенсию. Сидеть сложа руки он не захотел и решил заняться творчеством. В качестве основного занятия пенсионер выбрал изобразительное искусство, вот только рисовать красками или карандашами было для него затратно, а потому он начал создавать картины на компьютере.
Самое удивительное, Хориучи не использовал для этого специальные графические программы, а занялся живописью в таблицах Microsoft Excel.
Вот уже более 10 лет пенсионер создает в программе удивительные и яркие шедевры, отдавая предпочтение традиционным японским пейзажам. Именно такое необычное искусство и прославило японца. Сейчас его картины выставляются в музеях и продаются по всему миру.
Екатерина Гура