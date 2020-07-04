14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Улучшающую» карму реку показали на необычных фото
Ямуна считается в Индии единственной рекой, «способной» дать людям бессмертие.
Стаи птиц, которые пролетают над рекой Ямуна в Индии, на фотографиях Санкара Шридхара превращаются в фантастические декорации. Фотограф из Дели представил свежую серию работ «Да здравствует река», в которой запечатлел местную традицию подкармливать птиц.
Ямуна считается в Индии единственной рекой, «способной» дать людям бессмертие, говорит фотограф. Он видит в этом иронию, так как река очень загрязнена и практически умирает. В Ямуну попадают сточные воды близлежащих городов, насыщая воду химическими веществами, пестицидами, тяжелыми металлами и мусором.
Чтобы получить «фантастические» фото, Шридхар снимает на длинной выдержке. Птицы слегка размываются, превращаясь в сказочных существ из «иного мира».
Анна Лысенко