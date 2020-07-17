21:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец превратил старый реактивный двигатель в дом на колесах (видео)
На это ушла почти тысяча рабочих часов.
Бывший инженер Королевских ВВС Великобритании Стив Джонс нашел неординарное применение старому двигателю авиалайнера Vickers VC10. Собственными силами британец переделал его в 4-местный дом на колесах, на это ушла примерно тысяча часов.
Корпус двигателя инженер посадил на колеса, изменил изнутри и снаружи, добавил дверь, пару окон, четыре спальных места, небольшую кухню, столик и все необходимое для комфортного путешествия с семьей.
По словам Джонса, основные работы были завершены еще в марте, но