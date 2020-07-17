Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
21:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец превратил старый реактивный двигатель в дом на колесах (видео)

На это ушла почти тысяча рабочих часов.

Бывший инженер Королевских ВВС Великобритании Стив Джонс нашел неординарное применение старому двигателю авиалайнера Vickers VC10. Собственными силами британец переделал его в 4-местный дом на колесах, на это ушла примерно тысяча часов.

Корпус двигателя инженер посадил на колеса, изменил изнутри и снаружи, добавил дверь, пару окон, четыре спальных места, небольшую кухню, столик и все необходимое для комфортного путешествия с семьей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Джонса, основные работы были завершены еще в марте, но из-за коронавируса опробовать фургон в деле еще не удалось. Все этапы превращения двигателя самолета в дом на колесах Стив документировал и публиковал в соцсетях, пишет LADBible.

Читайте также
Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
В Колорадо подтвердился случай бубонной чумы
Ученые нашли новый симптом коронавируса
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
К Земле приближается комета Неовайз (фото)
«Сочи скоро треснет»: как курорт переживает наплыв туристов
Здоровье
Как похудеть в лице и щеках Рассказываем, как похудеть в лице без дорогих салонов и пластики, в домашних условиях.
Hi-Tech
В айфонах появится эмодзи с матрешкой А также птица додо, ниндзя, легкие и бобер
Авто
Недорого и быстро – десятка доступных шустрых автомобилей Не обязательно отдавать огромную кучу денег, чтобы разгоняться до 100 км/ч хотя бы за десять секунд
Кино
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Президент чувствует людей: денег в медицине и образовании станет больше
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 831
Кормящие как старые бабки 433
Муж перестал помогать 431
Такая ситуация. Дайте совет 421
Леди
Киркоров жестко высказался об отношениях с Пугачевой Артист дал интервью.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь