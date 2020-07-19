12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огненное «шоу» с расплавленным термитом показали в замедленной съемке
Впечатляющее видео.
Что будет, если опустить расплавленный термит с температурой 2 тыс. градусов Цельсия в аквариум с прохладной водой? Начнется настоящее огненное «шоу», напоминающее извержение гейзера, потоки лавы и падение астероида одновременно.
Именно такой опасный эксперимент провел канал Slow Mo Guys. Его создатели снимают необычные процессы на видео с разрешением 4K, а затем показывают в замедленном режиме.
Блогер Гэвин Фри использовал порошкообразную смесь алюминия с оксидом железа. Он поджег ее специальным запалом и сперва показал, как термитная смесь горит на воздухе, а затем — что произойдет с термитом, если бросить его в воду.
Анна Лысенко