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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали лучшие фото из путешествий

2020 год был не лучшим для поездок, однако для настоящих фанатов тревел-фотографий это не проблема.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Снимок испанского фотографа @rakia10, на котором он отдыхает со своим псом на фоне Доломитовых Альп, стал лучшей тревел-фотографией года по версии Agora.

Победитель получит 1 тысячу долларов награды и продвижение от конкурса, сообщает официальный сайт Agora.

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«Я давно хотел увидеть этот закат и переночевать на горе Сечеда. Много лет мечтал об этом волшебном моменте. Мы с моей собакой Берки никогда не пропускаем таких приключений. Мы пытались подняться на Сечеду во время предыдущей поездки в Альпы, но она была закрыта. Я видел другие фото из палаток, но ни у кого не было того кадра, который я себе представлял, и теперь я понимаю, почему: утес был всего в нескольких метрах от нас, и это было очень впечатляюще», — рассказал фотограф.

В топ-50 финалистов попали работы четырех фотографов из России: Артема Пикалова из Москвы за снимок дюны, Андрея Пугача из Москвы за аэрофото дороги, Юрия Сычева из Москвы за фотографию горной вершины в снегу и @inchaseofbeauty за фото тумана в горах Крыма.

Всего в конкурсе участвовали почти 14 тысяч фотографий.

Анна Лысенко

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