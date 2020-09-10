12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали лучшие фото из путешествий
2020 год был не лучшим для поездок, однако для настоящих фанатов
Снимок испанского фотографа @rakia10, на котором он отдыхает со своим псом на фоне Доломитовых Альп, стал лучшей
Победитель получит 1 тысячу долларов награды и продвижение от конкурса, сообщает официальный сайт Agora.
«Я давно хотел увидеть этот закат и переночевать на горе Сечеда. Много лет мечтал об этом волшебном моменте. Мы с моей собакой Берки никогда не пропускаем таких приключений. Мы пытались подняться на Сечеду во время предыдущей поездки в Альпы, но она была закрыта. Я видел другие фото из палаток, но ни у кого не было того кадра, который я себе представлял, и теперь я понимаю, почему: утес был всего в нескольких метрах от нас, и это было очень впечатляюще», — рассказал фотограф.
В топ-50 финалистов попали работы четырех фотографов из России: Артема Пикалова из Москвы за снимок дюны, Андрея Пугача из Москвы за аэрофото дороги, Юрия Сычева из Москвы за фотографию горной вершины в снегу и @inchaseofbeauty за фото тумана в горах Крыма.
Всего в конкурсе участвовали почти 14 тысяч фотографий.
Анна Лысенко