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00:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 октября

Основание Императорской Российской академии, изобретение фотопленки, «черный вторник» и другие события, произошедшие в этот день.

Основана Императорская Российская академия

11 октября 1783 года по инициативе княгини Екатерины Романовны Дашковой и по указу императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге была создана Императорская Российская академия.

В отличие от Академии наук, где изучались точные науки, новый центр стал местом для гуманитариев, изучающих русский язык и словесность.

В 1794 году благодаря центру был выпущен «Словарь Академии Российской». В 1841 году академия была преобразована во 2-е Отделение Петербургской Академии наук, а позднее — в Отделение русского языка и словесности.

Запатентована первая фотопленка

Ровно 139 лет назад, в 1881 году, американский изобретатель и фотограф-любитель Дэвид Хьюстон из Северной Дакоты запатентовал фотопленку. В том же году друг Хьюстона Джордж Истмен и бизнесмен Генри Стронг основали компанию «Кодак», которая приобрела у Хьюстона патент на фотопленку. А в 1886 году «Кодак» запатентовала и сам фотоаппарат — камеру-ящик для стандартной роликовой катушки, рассчитанной на 48 негативов, с фокусирующей оптикой.

Изобретена электрическая машина для подсчета результатов при голосовании

11 октября 1887 года американец Томас Эдисон запатентовал новое изобретение — электрическую машину для подсчета голосов на выборах, созданную специально для Конгресса США. Машина представляла собой стол, на котором располагались имена представителей конгресса в металлических футлярах с надписями «да» и «нет».

Когда конгрессмен делал свой выбор и нажимал на ту или иную кнопку, на стол секретаря по проводам поступал соответствующий электрический сигнал. После окончания голосования секретарь размещал лист бумаги на металлических панелях и проводил по ним валиком. Химикаты на бумаге должны были реагировать на той колонке, куда поступил сигнал. Однако Конгресс США изобретение не оценил, и машина в своем первоначальном виде на практике не применялась.

Авиакатастрофа в аэропорту Омска

11 октября 1984 года в аэропорту Омск-Центральный произошла крупная авиакатастрофа. Авиалайнер Ту-154Б-1 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Краснодар—Омск—Новосибирск, после посадки в аэропорту Омска столкнулся с машинами аэродромных служб. В результате аварии из 179 человек находившихся на борту (170 пассажиров и 9 членов экипажа), в живых остались лишь пятеро.

Источник: РИА "Новости"

«Черный вторник»

В октябре 1994 года в России произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару, получившее в народе название «черный вторник».

Всего за один день курс доллара вырос на 845 рублей — с 3081 до 3926.

Такое масштабное падение рубля было кратковременным — уже через три дня курс доллара составил 2994 рубля.

В докладе Госкомиссии по расследованию причин резкой дестабилизации финансового рынка говорилось, что основной причиной обвала стали «раскоординированность, несвоевременность и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти». После «черного вторника» в отставку были отправлены председатель Центрального банка РФ Виктор Геращенко и исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин.

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