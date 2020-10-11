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День в истории: 11 октября
Основание Императорской Российской академии, изобретение фотопленки, «черный вторник» и другие события, произошедшие в этот день.
11 октября 1783 года по инициативе княгини Екатерины Романовны Дашковой и по указу императрицы Екатерины II в
В 1794 году благодаря центру был выпущен «Словарь Академии Российской». В 1841 году академия была преобразована во 2-е Отделение Петербургской Академии наук, а позднее — в Отделение русского языка и словесности.
Ровно 139 лет назад, в 1881 году, американский изобретатель и
11 октября 1887 года американец Томас Эдисон запатентовал новое изобретение — электрическую машину для подсчета голосов на выборах, созданную специально для Конгресса США. Машина представляла собой стол, на котором располагались имена представителей конгресса в металлических футлярах с надписями «да» и «нет».
Когда конгрессмен делал свой выбор и нажимал на ту или иную кнопку, на стол секретаря по проводам поступал соответствующий электрический сигнал. После окончания голосования секретарь размещал лист бумаги на металлических панелях и проводил по ним валиком. Химикаты на бумаге должны были реагировать на той колонке, куда поступил сигнал. Однако Конгресс США изобретение не оценил, и машина в своем первоначальном виде на практике не применялась.
11 октября 1984 года в аэропорту
В октябре 1994 года в России произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару, получившее в народе название «черный вторник».
Такое масштабное падение рубля было кратковременным — уже через три дня курс доллара составил 2994 рубля.
В докладе Госкомиссии по расследованию причин резкой дестабилизации финансового рынка говорилось, что основной причиной обвала стали «раскоординированность, несвоевременность и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти». После «черного вторника» в отставку были отправлены председатель Центрального банка РФ Виктор Геращенко и исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин.