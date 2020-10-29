Американец слишком реалистично украсил дом к Хэллоуину (видео)

16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Далласа Стивен Новак профессионально и с фантазией подошел к украшению своего дома на Хэллоуин. Вместо пауков, тыкв и скелетов он создал инсталляцию с жуткими и очень реалистичными «трупами».
Несколько манекенов Новак разложил на лужайке возле дома, а один — на крыше. И без того жуткую композицию американец дополнил 75 литрами искусственной крови. Правда, дожди ее смывают, а потому ему приходится каждое утро поливать «трупы» новой красной жидкостью.
Новак рассказал, что к нему уже дважды приезжали полицейские, хотя звонков с жалобами на его «украшения» им поступало гораздо больше. Художник отметил, что стражам правопорядка на самом деле нравятся его манекены, но они все равно вынуждены реагировать на звонки и проверять сообщения испугавшихся граждан.
Екатерина Гура