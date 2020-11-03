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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В испанском соборе найден автопортрет, которому больше тысячи лет

Его оставил один из рабочих

Источник: СС0/gustavoboulhosa
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Доктор Дженнифер Александер, исследуя собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела на северо-востоке Испании, сделала удивительную архитектурную находку. На одной из колонн, прямо под потолком, она обнаружили высеченное из камня человеческое лицо.

Как предполагает Александер, лицо представляет собой автопортрет, который оставил каменщик, работавший здесь более тысячи лет назад, пишет The Guardian. Исследователь считает, что таким образом рабочий передал привет своим коллегам по ремеслу, ведь рассмотреть изображение на такой высоте могли только они.

Возведение собора Святого Иакова началось в IX веке и закончилось лишь в XII веке. Считается, что здесь покоятся мощи апостола Иакова, ученика Иисуса Христа. Сегодня собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Екатерина Гура

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