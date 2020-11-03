11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В испанском соборе найден автопортрет, которому больше тысячи лет
Его оставил один из рабочих
Доктор Дженнифер Александер, исследуя собор Святого Иакова в
Как предполагает Александер, лицо представляет собой автопортрет, который оставил каменщик, работавший здесь более тысячи лет назад, пишет The Guardian. Исследователь считает, что таким образом рабочий передал привет своим коллегам по ремеслу, ведь рассмотреть изображение на такой высоте могли только они.
Возведение собора Святого Иакова началось в IX веке и закончилось лишь в XII веке. Считается, что здесь покоятся мощи апостола Иакова, ученика Иисуса Христа. Сегодня собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Екатерина Гура