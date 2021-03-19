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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

На мосту в Рединге появилось граффити, которое мог нарисовать Бэнкси

Он пока не подтвердил авторство.

На мосту, пересекающем Темзу в британском городе Рединг, заметили новое граффити в стиле Бэнкси.

На стене изображена печатная машинка, свисающая с простыни, сообщает Daily Mail. Это воссозданная часть рисунка Бэнкси, которое ранее появилось на стене тюрьмы в Рединге и было испорчено вандалами.

Граффити заметили случайные прохожие. Кто его нарисовал, пока не известно. Жители Рединга задаются вопросом, вернулся ли загадочный художник в город.

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Если рисунок и в самом деле принадлежит Бэнкси, а не подражателям, вскоре об этом станет известно. Обычно художник подтверждает авторство, публикуя снимок работы или видео его создания у себя на странице в соцсети.

Как сообщалось, в ночь на 1 марта на стене Редингской тюрьмы в графстве Беркшир появились граффити: узник в полосатой робе (возможно, это Оскар Уайлд, который когда-то сидел в этой тюрьме) спускается вниз по веревке, скрученной из простыней, к которой привязана пишущая машинка.

Спустя 2 недели вандалы закрасили печатную машинку и оставили надпись «Команда Роббо». Это отсылка к давнему сопернику Бэнкси, художнику Джону Королю Роббо. Противостояние художников началось в 2009 году, когда Бэнкси разместил свою работу поверх рисунка Роббо. Соперник Бэнкси скончался в 2014 году.

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