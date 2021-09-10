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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Избыток свободного времени оказался вреден для настроения

Важно найти золотую середину.

Источник: РИА "Новости"

Всего должно быть в меру, даже свободного времени. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Пенсильванского университета в США.

Они проанализировали результаты двух масштабных опросов, в которых участвовало больше 35 тысяч человек. Респондентов спрашивали, чем они были заняты последние 24 часа. Эту информацию сопоставили с тем, как участники оценивали свое настроение.

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Оказалось, что люди, у которых было около двух и более часов свободного времени, чувствовали себя счастливее тех, у кого его было меньше. Но когда количество свободного времени превышало 5 часов, настроение у людей, наоборот, ухудшалось.

Имело значение и то, как люди проводили свое свободное время. Непродуктивное времяпровождение в одиночестве оказывало негативное влияние на людей. Если же свободное время было заполнено общением или продуктивной деятельностью, ощущение удовлетворенности не исчезало.

Больше свободного времени — это не обязательно хорошо, отмечают исследователи в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology. Его избыток приводит к тому, что человек теряет ощущение цели и продуктивности, а поэтому чувствует себя хуже, чем когда занят, отмечают они.

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