13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые необычные пассажирские рейсы
65 лет назад, 15 сентября 1956 года Ту-104 совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Омск — Иркутск. В нашей подборке — самые необычные пассажирские рейсы.
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15 сентября 1956 года турбореактивный пассажирский самолет Ту-104 совершил первый регулярный рейс из аэропорта Внуково по маршруту Москва — Омск — Иркутск. За 7 часов 10 минут с промежуточной пересадкой в Омске самолет сумел долететь до Иркутска, преодолев расстояние в 4570 километров.
С появлением Ту-104 стали внедряться мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, самоходные трапы. Эксплуатация нового самолета потребовала перестройки всей аэродромной структуры.
24 мая 1991 года Boeing 747 эвакуировал 1088 эфиопских евреев из Аддис-Абебы. В это число входят и два ребенка, родившихся на борту самолета.
Самым пожилым пассажиром самолета стала Шарлотта Хьюз из Великобритании. Рекорд она установила дважды: сперва на свой 110-летний юбилей, слетав из Лондона в Нью-Йорк, а затем повторила этот маршрут в 115 лет.
11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон поднялся на высотном самолете Unity, разработанном его компанией Virgin Galactic, на 86 км над Землей. Кроме Брэнсона, на борту были два пилота и три пассажира.
Кругосветный рейс из Нью-Йорка в Нью-Йорк через Тулузу, Дубай, Бангкок, Гуам, Гонолулу и Акапулько длился 31 час 27 минут 49 секунд. Он начался 16 августа 1995 года. На борту Concorde авиакомпании Air France находились 80 пассажиров и 18 членов экипажа.
Этот рекорд принадлежит гражданам США. Они налетали больше всего — 1110,8 миллиарда пассажиро-километров в 2000 году. На втором месте граждане Великобритании, а на третьем — жители Японии.
Им был Генрих Кубис из Германии. Он начал обслуживать пассажиров на борту DELAG Zeppelin LZ-10 Schwaben в марте 1912 года.
Конечно же, это направление Лондон — Нью-Йорк. В 1999 году между двумя городами летали 3,82 миллиона пассажиров.
Этот рекорд принадлежит Boeing 777−200LR Worldliner, который 10 ноября 2005 года пролетел 21 601,7 км без дозаправки из Гонконга в Лондон. Рейс длился 22 часа 42 минуты.
В мае 2019 года легендарный самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний рейс. Лайнер направился из Иркутска в город Мирный, на его борту находились 70 пассажиров. Из Мирного самолет доставили в Новосибирский музей авиации и космонавтики.
Анна Лысенко