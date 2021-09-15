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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые необычные пассажирские рейсы

65 лет назад, 15 сентября 1956 года Ту-104 совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Омск — Иркутск. В нашей подборке — самые необычные пассажирские рейсы.

Первый полет Ту-104

15 сентября 1956 года турбореактивный пассажирский самолет Ту-104 совершил первый регулярный рейс из аэропорта Внуково по маршруту Москва — Омск — Иркутск. За 7 часов 10 минут с промежуточной пересадкой в Омске самолет сумел долететь до Иркутска, преодолев расстояние в 4570 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

С появлением Ту-104 стали внедряться мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, самоходные трапы. Эксплуатация нового самолета потребовала перестройки всей аэродромной структуры.

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Наибольшее количество пассажиров

24 мая 1991 года Boeing 747 эвакуировал 1088 эфиопских евреев из Аддис-Абебы. В это число входят и два ребенка, родившихся на борту самолета.

Самый старый пассажир

Самым пожилым пассажиром самолета стала Шарлотта Хьюз из Великобритании. Рекорд она установила дважды: сперва на свой 110-летний юбилей, слетав из Лондона в Нью-Йорк, а затем повторила этот маршрут в 115 лет.

Самый высокий полет коммерческого пассажирского самолета

11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон поднялся на высотном самолете Unity, разработанном его компанией Virgin Galactic, на 86 км над Землей. Кроме Брэнсона, на борту были два пилота и три пассажира.

Самое быстрое кругосветное путешествие на пассажирском самолете

Кругосветный рейс из Нью-Йорка в Нью-Йорк через Тулузу, Дубай, Бангкок, Гуам, Гонолулу и Акапулько длился 31 час 27 минут 49 секунд. Он начался 16 августа 1995 года. На борту Concorde авиакомпании Air France находились 80 пассажиров и 18 членов экипажа.

Самая «летающая» страна

Этот рекорд принадлежит гражданам США. Они налетали больше всего — 1110,8 миллиарда пассажиро-километров в 2000 году. На втором месте граждане Великобритании, а на третьем — жители Японии.

Первый бортпроводник в истории

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Им был Генрих Кубис из Германии. Он начал обслуживать пассажиров на борту DELAG Zeppelin LZ-10 Schwaben в марте 1912 года.

Самый загруженный межконтинентальный маршрут

Конечно же, это направление Лондон — Нью-Йорк. В 1999 году между двумя городами летали 3,82 миллиона пассажиров.

Самый дальний рейс коммерческого самолета

Этот рекорд принадлежит Boeing 777−200LR Worldliner, который 10 ноября 2005 года пролетел 21 601,7 км без дозаправки из Гонконга в Лондон. Рейс длился 22 часа 42 минуты.

Последний пассажирский рейс Ту-134

В мае 2019 года легендарный самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний рейс. Лайнер направился из Иркутска в город Мирный, на его борту находились 70 пассажиров. Из Мирного самолет доставили в Новосибирский музей авиации и космонавтики.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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