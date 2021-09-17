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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Австралии сорвала джекпот во время отпуска

Этот отдых они не забудут никогда.

Супруги по фамилии Логан из австралийского штата Квинсленд выиграли в лотерею 700 тысяч австралийских долларов (37,2 млн рублей) благодаря лотерейному билету, который они купили в отпуске.

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Пара отметила, что никогда не забудет этот семейный отдых в приморском городке Кэрнс, сообщает UPI.

Супруги в шутку купили билет в понедельник, а несколько дней спустя решили проверить выигрышные номера в Интернете и не поверили своим глазам. «Мы думали, что это, должно быть, ошибка. Ничего подобного с нами никогда не случалось. Это было похоже на сон», — рассказали победители.

Пара заявила, что постарается потратить свой выигрыш с умом.

«Честно говоря, мы понятия не имеем, что будем делать», — сказала жена. «Мы хотели бы пойти к финансовому консультанту, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Мы знаем, что воспользуемся средствами для выхода на пенсию, но мы хотим убедиться, что поступаем мудро», — добавила женщина.

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Анна Лысенко

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