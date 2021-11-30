Бутылка с посланием пересекла Атлантику за два года

Житель Великобритании заметил бутылку с долларом внутри, когда убирал мусор на пляже острова Гернси в Ла-Манше после недавнего шторма.
Мужчина по имени Ричард очистил бутылку от ракушек и вытащил пробку, но ни доллар, ни записку внутри вынуть не смог, сообщает UPI. Тогда он попросту разбил находку и достал лист бумаги и деньги.
Ричард был немало удивлен. Оказалось, что послание в бутылке пересекло Атлантику. Почти два года назад, 4 января 2020 года, его бросили в океан на юге Флориды. Об этом говорилось в записке, а рядом с ней находилась визитная карточка человека, отправившего послание. Им оказался отставной капитан ВМС США Дэйв Мозгал.
А вот другому посланию в бутылке из США понадобилось целых шесть лет, чтобы доплыть в Португалию.