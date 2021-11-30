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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бутылка с посланием пересекла Атлантику за два года

Как показывает опыт, это довольно быстро.

Житель Великобритании заметил бутылку с долларом внутри, когда убирал мусор на пляже острова Гернси в Ла-Манше после недавнего шторма.

Мужчина по имени Ричард очистил бутылку от ракушек и вытащил пробку, но ни доллар, ни записку внутри вынуть не смог, сообщает UPI. Тогда он попросту разбил находку и достал лист бумаги и деньги.

Ричард был немало удивлен. Оказалось, что послание в бутылке пересекло Атлантику. Почти два года назад, 4 января 2020 года, его бросили в океан на юге Флориды. Об этом говорилось в записке, а рядом с ней находилась визитная карточка человека, отправившего послание. Им оказался отставной капитан ВМС США Дэйв Мозгал.

А вот другому посланию в бутылке из США понадобилось целых шесть лет, чтобы доплыть в Португалию.

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Анна Лысенко

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