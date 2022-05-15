Почему перекрестные полеты россиян и американцев на МКС могут не состояться

Отмена перекрестных полетов может привести к инцидентам на МКС, считает член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов: «Планировалось, что на каждом “Союзе” будет один американец, а на каждом американском корабле — россиянин. Было соглашение, что этой осенью их астронавт пересядет на “Союз”, а на Crew Dragon полетит Анна Кикина. Американцы хотели, чтобы каждый год один экипаж летел на Crew Dragon, а второй — на Starliner.
«Роскосмос» и так считает, что не будет продлевать работу после 2024 года, то есть были такие разговоры. Хотя окончательное решение, как сказал Рогозин, будет принимать кабинет министров РФ, поскольку соглашение о совместной деятельности между Россией и США подписано не на уровне NASA и госкорпорации, а на уровне правительства.
В самом начале работы МКС россияне могли управлять американским сегментом, а американцы — российским. Но сейчас станция настолько большая и сложная, что стороны могут руководить только своим сегментом. На МКС всегда должен быть как минимум один американец и один русский, для чего и придумали бартерные перекрестные полеты, когда в составе любого корабля есть астронавт на случай задержки аппарата из другой страны. Если эту программу отменят, будет риск, что в какой-то момент на другом сегменте не окажется члена экипажа, который необходим для управления. Хотя станцией в принципе можно управлять с земли, тем не менее научные приборы, эксперименты требуют там человека".
В последнее время осложнилась и совместная работа России и США, связанная с МКС, пишет издание SpaceNews со ссылкой на сотрудников NASA. В конце марта глава американского космического агентства Билл Нельсон сообщал, что сотрудничество с «Роскосмосом» пока продолжится, в частности, из-за деятельности на Международной станции. Есть и другой проект, где сторонам сложно будет отказаться от совместной работы, говорит журналист, популяризатор космонавтики Филипп Терехов.
В остальном перспектив для взаимодействия у NASA и «Роскосмоса» в этой сфере нет, полагает он: «Отношения в части взаимодействия по МКС не разорваны. Мы не можем сделать это чисто технически, поскольку непонятно, кто, кому и какими услугами в таком случае должен, как это зачитывается. Пока есть Международная космическая станция, от этого невозможно отказаться: сегменты слишком переплетены. Что касается остальных программ, например, второго “ЭкзоМарса”, то неизвестно, когда он полетит. Также выключили телескоп, а это печальные новости, поскольку теперь мы получаем меньше данных о Вселенной. Думаю, NASA не может перестать работать с совместной спасательной системой, которую запустили еще в середине 80-х. Она ставится на спутнике и принимает сигналы от мобильных передатчиков, используется для поиска и спасения потерпевших бедствие. Сильно сомневаюсь, что она изменится. Эта вещь полезна всем».
С конца февраля США и Великобритания ограничили экспорт космических технологий и товаров в Россию. А Европейское агентство отменило телеконференцию с «Роскосмосом».