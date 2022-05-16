Черная изнанка белого красителя. В Евросоюзе запрещают пищевую добавку Е171

Не все знают, что скоро в Евросоюзе исчезнут из продажи продукты, в составе которых есть пищевая добавка Е171 — диоксид титана. Ее запретили в январе, и в середине лета закончится переходный период, когда еще можно продавать продукты с этой добавкой.
Во Франции Е171 запретили еще в 2020 году. Шум был на весь Евросоюз, и по прошествии двух лет такое же решение было принято на уровне ЕС.
«Пищевая добавка Е171 (диоксид титана) является красителем, обычно ее используют там, где необходим чистый белый цвет продукта — в жевательной резинке, кондитерских изделиях (глазурь и кремы), крабовых палочках, — говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, член научного Нанотехнологического общества России Иван Гмошинский. — Часто с ее помощью окрашивают оболочки таблеток и капсулы для лекарств и БАДов, а также зубные пасты. За рубежом ее используют чаще, чем у нас, например, во Франции она даже применяется в производстве некоторых сыров».
В Европе диоксид титана широко используется и в таких продуктах, как спреды для сэндвичей, соусы, заправки для салатов, супы и т. д.
До 2020 года добавка Е171 официально признавалась безопасной на основании того, что не всасывалась в кишечнике — проходила через него транзитом и выводилась с фекалиями, — объясняет специалист «ФИЦ питания и биотехнологии». — Это изучалось нами совместно с Курчатовским Институтом с помощью метода радиоактивных меток. Мы выяснили, что 99,99% меток, а значит, и самой добавки, выходило из организма крыс вместе с калом. Но позже был получен ряд данных о том, что при длительном скармливании наноформы этого вещества грызунам у них возникали нарушения иммунитета, проблемы с пищеварительной системой, и еще она влияла на генетический аппарат.
Все эти эффекты были связаны с наночастицами, и выявили их только у животных, для человека эти данные не получены. Поскольку в составе добавки Е171 может быть некоторое количество наночастиц, в Евросоюзе из принципа предосторожности было принято решение отказаться от использования диоксида титана в пищевой промышленности.
Великобритания не поддержала решение ЕС. Агентство по пищевым стандартам этой страны не считает, что добавка может быть опасна. Поэтому никаких изменений в правилах использования диоксида титана в Великобритании и Уэльсе не будет. Такого же мнения придерживаются в шотландской Организации по пищевым стандартам (Food Standards Scotland). А в Северной Ирландии пошли в ногу с континентальной Европой, поддержав запрет. В США своя продуктовая политика, и там диоксид титана не запрещают.
Когда на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) появилась информация об опасениях в связи с генотоксичностью искусственного красителя Е171, главный санитарный врач РФ Анна Попова дала поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение безопасности этой пищевой добавки.
Мы ознакомились с научными данными изучения диоксида титана и провели собственное исследование на крысах, — рассказывает Иван Гмошинский. — Не менее месяца они получали это вещество в больших дозах. На основании полученных результатов было рассчитано безвредное количество наночастиц. Благодаря этому принято решение не запрещать добавку полностью. Тем более что это повлечет за собой изменение технологии производства продуктов, и не факт, что они станут при этом более безопасными.
Мы предложили ограничивать количество наночастиц в Е171, чтобы на их долю приходилось не более 1% массы добавки. При такой малой концентрации наночастиц, по данным наших и иностранных исследований, она безопасна. Это предложение было принято в Роспотребнадзоре, и сейчас оно рассматривается в Евразийской экономической комиссии. Есть основания полагать, что в ближайшие месяцы требование будет введено.
В принципе, — продолжает Иван Гмошинский, — если отменить эту добавку, принципиально ничего страшного с продуктами не произойдет. Они просто станут не столь чисто белого цвета, к которому привыкли покупатели. Но поскольку для многих это имеет большое значение, это такие наши культурные установки, они перестанут покупать те продукты, у которых цвет будет с легким сероватым оттенком. И производители, отказавшиеся от диоксида титана, будут менее конкурентны.
Поэтому, если для вас эта проблема не принципиальна, можно покупать продукты без Е171 в составе. На этикетке любого упакованного пищевого продукта, продающегося в России, обязательно указывается его состав, в том числе все использованные пищевые добавки. Пожалуйста, внимательно читайте эти этикетки при выборе продукта. А вот беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет я рекомендую лучше не использовать продукты с такой добавкой.
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