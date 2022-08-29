Почти 4,5 тыс. россиян лишились доступа к недвижимости в Эстонии

Как уточняет портал, большинство россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют там вид на жительство, а упомянутым 4,5 тыс. гражданам РФ нужна виза для посещения Эстонии. Аналогичная проблема возникла у 919 белорусов, у которых есть недвижимость в Эстонии.
Тот факт, что россиянам принадлежит такое большое количество недвижимости в Эстонии, угрожает ее безопасности, уверен вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар. Он пояснил, что к «уязвимым зонам» относятся приграничные зоны и территории вблизи объектов критической инфраструктуры.
Коммусаар считает, что стране нужно ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан стран, не входящих в Евросоюз (ЕС). Он уточнил, что ведомство уже готовит соответствующий проект закона, но подробностей не привел.
Эстония с марта приостановила выдачу туристических виз гражданам России. С 18 августа эстонские власти также закрыли границу гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. МИД Эстонии также считает, что может запрещать въезд россиянам с шенгеном, выданным третьими странами. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждала, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны.
В ЕС обсуждают приостановку соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией. Европейские страны планируют поддержать эту инициативу.