11:29 (мск), источник: РБК Life
Стали известны права потребителей при покупке подержанных товаров
Можно ли вернуть деньги за такие вещи после приобретения.
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Вернуть деньги за б\у продукцию можно — в Роспотребнадзоре рассказали покупателям об их правах при покупке на онлайн-площадках или в физических магазинах товаров, бывших в употреблении.
В числе подержанных покупок сейчас востребованы товары для дома, бытовая техника, автозапчасти и многое другое, отметили специалисты. Поэтому, приобретая б\у вещь или предмет, необходимо «на берегу» выяснить все детали и внимательно ознакомиться с описанием и характеристиками предстоящей покупки. Все недостатки такой вещи должны быть заранее оговорены между продавцом и покупателем и отражены в описании товара.
«Если покупатель купил вещь, бывшую в употреблении, у продавца, который является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, и обнаружил в ней недостатки, о которых ему не сообщили, то у него возникают все те же права, как у покупателя новой вещи. Можно требовать ремонта данного товара или даже возврата денежных средств в полном объеме», — рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
Рекомендации Роспотребнадзора прозвучали на фоне того, что в России все больше онлайн-площадок начинают активнее продавать предметы и вещи, бывшие в употреблении. В начале октября стало известно о появлении маркетплейса с возможностью реализации подержанных товаров. «Яндекс. Маркет» расширил раздел «Ресейл», где продают уцененные товары. В нем можно разместить товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику, полученную по трейд-ину, или редкие предметы, которые больше не производятся, сообщили РБК Life в пресс-службе компании. Желающие продавать ресейл-товары проходят предварительную проверку службы качества. В пресс-службе добавили, что «Ресейл» позволяет клиентам «Маркета» сэкономить 5−50% от цены таких же новых товаров. Покупатель может выбрать состояние товара, а также прочитать особенности предложения продавца.
Такой же раздел «Ресейл» в конце августа появился на сайте Lamoda, компания начала продавать подержанную брендовую одежду и аксессуары. В новой секции собрана продукция более чем от 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta и Louis Vuitton. На сегодняшний день в разделе представлено 167 позиций.