Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 15 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море дрона США

Минобороны России обвинило беспилотник MQ-9 Reaper в нарушении правил использования воздушного пространства.

Песков прокомментировал рассылку повесток региональными военкоматами

В нескольких регионах начали раздавать повестки гражданам для актуализации данных воинского учета.

Wildberries ответил на сообщения о забастовке пунктов выдачи

Часть пунктов выдачи заказов маркетплейса в Сибири и на Дальнем Востоке 15 марта объявили о забастовке.

«Транснефть» сообщила о попытке подрыва нефтепровода «Дружба»

На нефтеперекачивающей станции в Брянской области обнаружены взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов.

Акции Credit Suisse понесли рекордные потери за все время торгов

Американский инвестор и аналитик Роберт Кийосаки считает, что Credit Suisse ждет крах вслед за крупными американскими банками.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта