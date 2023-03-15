18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 марта
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Минобороны России обвинило беспилотник MQ-9 Reaper в нарушении правил использования воздушного пространства.
В нескольких регионах начали раздавать повестки гражданам для актуализации данных воинского учета.
Часть пунктов выдачи заказов маркетплейса в Сибири и на Дальнем Востоке 15 марта объявили о забастовке.
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области обнаружены взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов.
Американский инвестор и аналитик Роберт Кийосаки считает, что Credit Suisse ждет крах вслед за крупными американскими банками.