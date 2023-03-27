18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 27 марта
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Принятие закона будет перенесено на следующую сессию парламента. Стихийные протесты в стране из-за судебной реформы начались в январе и не утихают до сих пор.
Точные причины авиакатастрофы до сих пор не известны.
В перечне поручений президента говорится, что речь идет в первую очередь об инвалидах, пенсионерах и детях.
Правительство ФРГ держит в секрете точный маршрут поставок оружия из соображений безопасности.
Президент подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских диверсантов.