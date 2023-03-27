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Главные новости к вечеру 27 марта
18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 27 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе

Принятие закона будет перенесено на следующую сессию парламента. Стихийные протесты в стране из-за судебной реформы начались в январе и не утихают до сих пор.

Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Точные причины авиакатастрофы до сих пор не известны.

В России к 1 мая упростят использование Fan ID

В перечне поручений президента говорится, что речь идет в первую очередь об инвалидах, пенсионерах и детях.

Spiegel: обещанные правительством ФРГ 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

Правительство ФРГ держит в секрете точный маршрут поставок оружия из соображений безопасности.

Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу»

Президент подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских диверсантов.

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