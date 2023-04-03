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Главные новости к вечеру 3 апреля
18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 3 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержали.

Ранее источники сообщали, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому.

Дело об убийстве Владлена Татарского переквалифицировали на статью «теракт»

У следствия есть данные, что планирование и организация убийства военкора осуществлялись с территории Украины.

Путин создал фонд поддержки участников спецоперации

Фонд, получивший название «Защитники Отечества», будет заниматься оказанием помощи семьям погибших военных.

Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года

Рубль в ходе торгов на Московской бирже опустился до минимума почти за год: доллар впервые с 20 апреля 2022-го поднялся выше 78 рублей, евро превысил 85 рублей.

Михаил Галустян получил гражданство Армении

Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать.

Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ

В парламентской ассамблее ОБСЕ предпринимаются попытки препятствовать работе российской делегации и Москва не должна платить за то, в чем не участвует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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