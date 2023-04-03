18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 3 апреля
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Ранее источники сообщали, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому.
У следствия есть данные, что планирование и организация убийства военкора осуществлялись с территории Украины.
Фонд, получивший название «Защитники Отечества», будет заниматься оказанием помощи семьям погибших военных.
Рубль в ходе торгов на Московской бирже опустился до минимума почти за год: доллар впервые с 20 апреля 2022-го поднялся выше 78 рублей, евро превысил 85 рублей.
Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать.
В парламентской ассамблее ОБСЕ предпринимаются попытки препятствовать работе российской делегации и Москва не должна платить за то, в чем не участвует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.