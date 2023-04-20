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Главные новости к вечеру 20 апреля
17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 20 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Первый пуск сверхтяжелой ракеты SpaceX завершился взрывом
Через три минуты, когда по плану полета должна была отстыковаться первая ступень, ракета сделала несколько пируэтов в воздухе и взорвалась.

Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»
Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам, что электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать в городе в рамках весеннего призыва.

Губернатор Красноярского края Усс заявил о своей отставке
Губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина и переходит на работу на федеральном уровне, будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме
Главное из выступления

Минтруд напомнил о длинных выходных в мае
В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая.

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