17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 апреля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Первый пуск сверхтяжелой ракеты SpaceX завершился взрывом
Через три минуты, когда по плану полета должна была отстыковаться первая ступень, ракета сделала несколько пируэтов в воздухе и взорвалась.
Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»
Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам, что электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать в городе в рамках весеннего призыва.
Губернатор Красноярского края Усс заявил о своей отставке
Губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина и переходит на работу на федеральном уровне, будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме
Главное из выступления
Минтруд напомнил о длинных выходных в мае
В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая.