Минздрав предлагает создать службу психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации

Ветеран будет начинать свое взаимодействие с новой службой через социальных координаторов государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в своем регионе. Далее с ветераном пообщается медицинский психолог и проведет быструю диагностику с помощью специальных опросников. При выявлении у участника спецоперации признаков психических расстройств его направят на консультацию к психотерапевту или психиатру, говорится в отчете ведомства.
В дальнейшем в зависимости от показаний помощь оказывается амбулаторно или в психиатрическом дневном стационаре, общепсихиатрическом, психотерапевтическом или соматопсихиатрическом отделениях. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия, сказано в документе. Кроме того, специалисты Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и т. д. разработали проект методических рекомендаций по организации скрининга участников спецоперации и их семей для раннего выявления у них психических расстройств.
Организовывать работу службы будут профильные центры Минздрава — НМИЦ ПН им. В. П. Сербского и НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. «Ведомости» направили туда запросы.
Главная роль в работе службы отведена медицинским психологам и психотерапевтам, принимающим в специальных кабинетах в многопрофильных больницах. Такие кабинеты, а также психосоматические отделения, согласно документу, должны будут появиться в России с 1 июня. Для работы службы потребуется 1112 медицинских психологов и 556 психотерапевтов, предварительно подсчитали специалисты Минздрава.
В регионах сейчас нет достаточного количества специалистов, способных работать с военными травмами, говорила ранее «Ведомостям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. По словам клинического психолога Ильи Гавина, программы повышения квалификации в этом направлении были бы не лишними, при этом важно, чтобы они базировались на доказательной терапии, например когнитивно-поведенческой терапии или ее ответвлениях.
НМИЦ ПН им. В. П. Сербского уже подготовил пять программ повышения квалификации: «Организация психиатрической и психологической помощи при ЧС», «Медико-психологическая помощь детям, возвращенным из зон боевых действий», «Организация психиатрической и наркологической помощи в регионах, пострадавших от ЧС», «Медико-психологическая помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации», говорится в отчете Минздрава России. Они рассчитаны на психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, а также врачей и фельдшеров.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может привести к серьезным последствиям для здоровья человека — это депрессивное состояние, развитие алкогольной, наркотической зависимости, говорит Гавин. Пациенты с ПТСР также часто страдают бессонницей, ночными кошмарами, флешбэками. По мнению Гавина, для эффективной работы службы необходимо заниматься психообразованием населения. Объяснять людям, что это конфиденциально, безопасно, есть исследования, подтверждающие, что терапия работает, перечислил он.
Клинический психолог медицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала «Ведомостям», что уже проходит программу повышения квалификации для поддержки участников спецоперации с ПТСР, разработанную экспертами МГУ им. М. В. Ломоносова и Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева. Там ее обучают коммуникации с ветеранами и их семьями.
Причем путь пациента для обращения за помощью, по ее словам, может начинаться гораздо раньше фонда «Защитники Отечества» или поликлиники. Например, «на уровне военного ведомства, где авторитетное лицо может посоветовать ему обратиться к специалистам и это будет считаться нормой, а не проявлением слабости», говорит она.
Самостоятельно обратятся за помощью не более 20% ветеранов, считает член ассоциации «Центры восстановления» Ирина Лобанова. Для большего охвата психологическая диагностика должна стать обязательной и быть закреплена на законодательном уровне.
Для запуска работы службы не потребуется больших бюджетов, считает генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, врачам предложат дополнительные ставки, а приемы будут проводиться в уже имеющихся кабинетах. Аналогичным образом работала программа помощи пострадавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС, пояснил он.
«Ведомости» направили запросы в правительство, аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и Минздрав.