00:23 (мск), источник: Известия
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Какие регионы рискуют потерять часть транспортного сообщения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили «Известия», на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.
Самим надо
Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.
Речь идет о субсидиях по постановлению правительства № 1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.
В 2022-м на нее изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства в марте, региональные рейсы в 2022-м просубсидировали на 7,8 млрд рублей. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.
— Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных. — «Известия»). При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны — началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет, — рассказал источник в отрасли.
В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, уточнил он.
«Известия» направили запросы в пресс-службы администраций указанных регионов, Минтранса и правительства РФ. В Росавиации отказались от комментариев.
Начали отменять рейсы
Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.
— Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации, — сообщили «Известиям» в Nordwind Airlines.
Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий.
— В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло, — уточнил представитель Nordwind.
От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, сообщала компания.
В пресс-службе Smartavia «Известиям» сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов.
В других авиакомпаниях не ответили на запросы «Известий».
Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.
— Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом, — отметил эксперт.
При этом, по словам Олега Пантелеева, гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет, по-видимому, отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд рублей.
— Этот год для перевозчиков в сравнении с предыдущим окажется более тяжелым. Сейчас складывается ощущение, что рассчитывать на субсидию в 100 млрд не приходится. Этот фактор для отрасли более болезненный, чем частичный пересмотр программы № 1242, — заключил эксперт.
Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта.
— Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение. Быстро сократить поддержку по проектам реконструкций транспортной инфраструктуры тоже сложно: с Минтрансом уже могут быть заключены договоры, проавансированы какие-то первые работы. С другой стороны, потенциально сокращение поддержки межрегиональных рейсов болезненнее для отрасли, ведь эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. А направления на Дальний Восток раскатывать не нужно, они никуда не исчезнут и без субсидий, — пояснил эксперт.
Кроме того, местные власти теперь попали в сложное положение — с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры (под будущие рейсы), а с другой — сокращают финансирование. Андрей Крамаренко при этом не исключил, что в течение года и бюджеты других программ субсидирования авиаотрасли могут пересмотреть.
Анастасия Львова, Станислав Федоров