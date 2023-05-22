18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 мая
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Что известно о нападении на данный момент.
Пашинян заявил, что Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности местного армянского населения.
Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Актер неоднократно негативно высказывался против российского государства и военной операции на Украине.
Будапешт выступает против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины.