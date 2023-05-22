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Главные новости к вечеру 22 мая
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 22 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области

Что известно о нападении на данный момент.

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Пашинян заявил, что Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности местного армянского населения.

Романа Протасевича помиловали

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Алексея Панина объявили в розыск

Актер неоднократно негативно высказывался против российского государства и военной операции на Украине.

Венгрия заблокировала новый транш помощи Украине

Будапешт выступает против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины.

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