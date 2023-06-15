18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Набиуллина поддержала идею приватизации
Нужно двигаться в сторону приватизации, это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. Такое заявление сделала председатель Центробанка.
Орешкин заявил о возвращении половины уехавших россиян
Половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись
Минюст начал проверку Ельцин-центра на признание иноагентом
Ельцин-центр подчеркивал, что основания для признания его иностранным агентом нет.
Банк России выпускает в обращение золотые червонцы
Банк России выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную столетию первой советской золотой монеты. Монета изготовлена из золота 999 пробы.
ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский»
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что проект не имеет аналогов.