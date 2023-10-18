17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 18 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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МиГ-31 с «Кинжалами» будут патрулировать нейтральную часть Черного моря
Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Оснащается обычной и ядерной боевыми частями.
Дума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном.
Владимир Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет.
Шойгу поручил запросить экстрадицию из Канады эсэсовца Хунки
Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина».
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту
Отставку президента поддержали только 86 депутатов из 100 необходимых, «против» проголосовал только один.