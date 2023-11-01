11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 1 ноября
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Посол Израиля заявил, что в отношениях с Россией нет сильных изменений
По его словам, отношения можно сейчас охарактеризовать как нормальные.
США и Израиль обсудили ввод миротворцев в сектор Газа
США и Израиль рассмотрели возможность установления контроля стран Ближнего Востока над сектором Газа при поддержке стран Запада, управление анклавом под эгидой ООН или размещение там миротворцев.
Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе
Последняя короткая рабочая неделя в году начнется во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства.
ХАМАС опубликовало списки иностранцев для выезда из сектора Газа
Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут покинуть сектор Газа.
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
Пациент скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США.