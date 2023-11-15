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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кольцово прокомментировали массовые задержки рейсов

Все переносы вылетов и прилетов связаны с непогодой.

Источник: Комсомольская правда

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошли массовые задержки вылетов и прилетов. Эту ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

— Задержки были вызваны метеоусловиями. В настоящее время задержанные рейсы готовятся к вылету или уже вылетели, остальные вылетают по расписанию, — рассказали в пресс-службе Кольцово.

Напомним, что утром 15 ноября аэропорт замело снегом. Так в Екатеринбурге из-за непогоды задержали вылет восьми рейсов. Также массово задерживается прибытие самолетов.

Задержки были у нескольких авиакомпаний: «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings, Air Cairo и «Аэрофлот». Ситуацию на контроль взяла транспортная прокуратура Свердловской области.

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