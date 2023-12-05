11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 5 декабря
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Силы ПВО сбили и перехватили 41 БПЛА над Азовским морем и Крымом
Ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
В Германии признали правоту Путина по поводу усиления России
Такой вывод сделала внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.
Около 40% релокантов решили вернуться в Россию
Одна из основных причин возвращения сограждан — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.
Клуб Овечкина потерпел самое крупное поражение за пять лет
«Аризона» разгромила «Вашингтон» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Умерла сестра Фиделя Кастро
Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, после чего неоднократно публично выступала с критикой в адрес кубинских властей.