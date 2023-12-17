СМИ: открытие аэропорта Краснодара возможно после 25 декабря

«Известия» (18+) сообщают: рабочая группа признала возможным открытие аэропорта Краснодара
Возобновление работы воздушной гавани возможно после 25 декабря.
По сообщению СМИ, это подтвердила рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара. Этот факт следует из письма.
Национального центра управления обороной РФ Минобороны.
В состав рабочей группы входят представители Минобороны, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и холдинга «Аэродинамика», который управляет краснодарским аэропортом.
Как сообщало информагентство, 15 декабря впервые за 1,5 года в аэропорт Краснодара приземлился самолет. Тестовый полет совершили из Минеральных Вод.
Напомним, воздушная гавань оставалась закрытой с февраля 2022 года.