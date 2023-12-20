Главные новости 20 декабря

Парламент Киргизии одобрил изменение солнца на государственном флаге

Лучи на флаге, обрамляющие тундук (навершие юрты), хотят сделать не волнообразными, а прямыми.



«Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке

Российская авиакомпания «Аврора» сочла правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке несовершенными.



Опубликована шифровка 1941 года в Москву о грядущей войне

Согласно тексту шифровки, руководство советских спецслужб получило одно из последних предупреждений о том, что гитлеровская Германия готовится напасть на СССР, вечером 21 июня 1941 года.



В центре Петербурга обрушился нежилой шестиэтажный дом

Информации о пострадавших нет. Дом ранее был расселен.