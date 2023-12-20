Главные новости 20 декабря

Балицкий: военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.
Парламент Киргизии одобрил изменение солнца на государственном флаге
Лучи на флаге, обрамляющие тундук (навершие юрты), хотят сделать не волнообразными, а прямыми.
«Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке
Российская авиакомпания «Аврора» сочла правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке несовершенными.
Опубликована шифровка 1941 года в Москву о грядущей войне
Согласно тексту шифровки, руководство советских спецслужб получило одно из последних предупреждений о том, что гитлеровская Германия готовится напасть на СССР, вечером 21 июня 1941 года.
В центре Петербурга обрушился нежилой шестиэтажный дом
Информации о пострадавших нет. Дом ранее был расселен.