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Главные новости 22 декабря

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
Дайджест

Путин передал акции «Рольфа» под управление Росимущества
Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге.

В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд по QR-коду
В компании отметили, что полностью переходить на посадку по биометрии пока не планируется.

При стрельбе в университете Праги погибли 14 человек, 25 ранены
Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на дорогах
Одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.

Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ
Прежде чем прервать свою безголевую серию, Овечкин нанес по воротам соперников 55 неудачных бросков.