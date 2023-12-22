Главные новости 22 декабря

Путин передал акции «Рольфа» под управление Росимущества

Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге.



В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд по QR-коду

В компании отметили, что полностью переходить на посадку по биометрии пока не планируется.



При стрельбе в университете Праги погибли 14 человек, 25 ранены

Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура.



Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на дорогах

Одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.



Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ

Прежде чем прервать свою безголевую серию, Овечкин нанес по воротам соперников 55 неудачных бросков.