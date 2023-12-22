Путин передал акции «Рольфа» под управление Росимущества
Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге.
В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд по QR-коду
В компании отметили, что полностью переходить на посадку по биометрии пока не планируется.
При стрельбе в университете Праги погибли 14 человек, 25 ранены
Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на дорогах
Одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.
Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ
Прежде чем прервать свою безголевую серию, Овечкин нанес по воротам соперников 55 неудачных бросков.
Главные новости 22 декабря
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Путин передал акции «Рольфа» под управление Росимущества