Главные новости 10 января

В Эквадоре произошел вооруженный конфликт

В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.



Путин впервые прилетел на Чукотку

Президент не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить регион.



Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов

Это предложение депутат сделал после публикации Telegram-канала Mash, в которой говорилось, что иностранный гражданин в магазине в Москве напал на ребенка.



27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

Представители российской сборной не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.



Офицеры ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма

Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика.