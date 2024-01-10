В Эквадоре произошел вооруженный конфликт
В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.
Путин впервые прилетел на Чукотку
Президент не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить регион.
Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов
Это предложение депутат сделал после публикации Telegram-канала Mash, в которой говорилось, что иностранный гражданин в магазине в Москве напал на ребенка.
27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы
Представители российской сборной не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.
Офицеры ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма
Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика.
Главные новости 10 января
В Эквадоре произошел вооруженный конфликт