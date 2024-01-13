Неделя с AmurMedia: рабочий визит Путина, общественный транспорт и новый командир самолета

Что делать, если цена товара на кассе не соответствует ценнику



Наверняка вам знакома ситуация, когда берешь товар по одной цене, а на кассе называют совершенно другую под предлогом, что не успели поменять ценники. И непонятно, что делать в этой ситуации. Кто прав и по какой стоимости приобретать продукт — рассказала юрист Надежда Ханина в интервью с корреспондентом ИА AmurMedia.