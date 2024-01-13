Неделя с AmurMedia: рабочий визит Путина, общественный транспорт и новый командир самолета

Что делать, если цена товара на кассе не соответствует ценнику
Наверняка вам знакома ситуация, когда берешь товар по одной цене, а на кассе называют совершенно другую под предлогом, что не успели поменять ценники. И непонятно, что делать в этой ситуации. Кто прав и по какой стоимости приобретать продукт — рассказала юрист Надежда Ханина в интервью с корреспондентом ИА AmurMedia.
Святочные гадания, или почему лучше ворожить на перекрестке и у ворот
Святки — две недели зимних праздников, начинающихся с Рождественского сочельника 6 января и заканчивающихся Крещением 19 января. Это время, когда жизнь переворачивается, когда можно делать все, что запрещается во всякое другое время.
В Комсомольске-на-Амуре ребенок подавился вырванным зубом на приеме у стоматолога
Во время новогодних праздников в городской больнице Комсомольска-на-Амуре произошел инцидент: по информации, появившейся в СМИ, шестилетний мальчик на приеме у стоматолога подавился вырванным зубом. Прокуратура города назначила проверку на основании этой информации с формулировкой «о некачественном оказании ребенку медицинских услуг», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Как восстановить режим сна после новогодних праздников?
В период новогодних праздников многие нередко ложатся спать за полночь, а иногда и вовсе под утро. Однако нарушенный режим сна может привести к бессоннице и даже стать причиной депрессии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Телеграм-канал (18+) Психиатрической больницы города Хабаровска.
Трамвай сгорел в Хабаровске
Хабаровские огнеборцы ликвидировали загорание трамвая на территории трамвайного депо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
С нехваткой автобусов и хамством водителей столкнулись жители Хабаровска
Рабочая неделя в самом разгаре и очевидные проблемы с общественным транспортом не перестают беспокоить жителей краевого центра. По замечанию горожан, автобусов на линиях крайне мало и утром люди вынуждены замерзать на остановках, сообщает ИА AmurMedia.
Владимир Путин встретился с дальневосточными бизнесменами в Хабаровске
Сегодня, 11 января, президент РФ Владимир Путин находится в Хабаровске с рабочим визитом, в ходе которого он провел большую встречу с дальневосточными предпринимателями, сообщает ИА AmurMedia.
Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов
Президент России Владимир сегодня с визитом находится в Хабаровске. В Тихоокеанском государственном университете президент ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, сообщает ИА AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края рассказал об успехах региона Владимиру Путину
В Хабаровске прошла рабочая встреча между главой государства Владимиром Путиным и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Президент России посетил Хабаровск в рамках своей поездки по регионам ДФО, сообщает ИА AmurMedia.
На популярном маршруте проезд станет дороже в Хабаровске
В управлении транспорта отметили, что перевозчик, обслуживающий маршрут № 61-К, уведомил об изменении тарифа на маршруте с 20 января 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Заставили» целовать шасси новоявленного командира самолета в «Хабаровских авиалиниях»
Тимофей Булдаков совершил первый самостоятельный полет в качестве командира воздушного судна L-410 «Хабаровских авиалиний», став восьмым по счету КВС в своей эскадрилье и пятнадцатым в авиакомпании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.