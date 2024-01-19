Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Бурмистров отметил, что отсутствие у крупнейшего в стране маркетплейса страховки склада является крайне необычной ситуацией. По его словам, ее отсутствие — такой же странный факт, как и длительная работа складского комплекса без разрешения на ввод в эксплуатацию. В день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал без разрешения на ввод в эксплуатацию: «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения». В Wildberries говорили, что компания получила заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — указывал представитель ретейлера.