Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия
КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.
Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России
Новые ограничения связаны с опасением китайских банков из-за возможного введения вторичных санкций.
Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда
Рыбаки Великобритании вылавливают в территориальных водах России «огромное количество» пикши и трески, мясо которых традиционно используется для приготовления фиш-энд-чипс.
Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении
В нем утверждается, что движение создано в США «как часть политики ограничения рождаемости», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».
Мадуро назвал президента Аргентины нацистом за его речь в Давосе
Милей заявил, что западным странам, построившим свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожают продолжающиеся распространяться идеи коллективизма и социализма, которые в итоге приводят государства к бедности.
Главные новости 19 января
Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия