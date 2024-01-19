Главные новости 19 января

Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.



Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России

Новые ограничения связаны с опасением китайских банков из-за возможного введения вторичных санкций.



Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

Рыбаки Великобритании вылавливают в территориальных водах России «огромное количество» пикши и трески, мясо которых традиционно используется для приготовления фиш-энд-чипс.



Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении

В нем утверждается, что движение создано в США «как часть политики ограничения рождаемости», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».



Мадуро назвал президента Аргентины нацистом за его речь в Давосе

Милей заявил, что западным странам, построившим свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожают продолжающиеся распространяться идеи коллективизма и социализма, которые в итоге приводят государства к бедности.