Крушение самолёта, смерть кота Твикса и воскресник мэрии в Калининграде: 8 новостей, которые вы могли пропустить в выходные

В Усть-Луге случился пожар, в Афганистане разбился самолёт с россиянами на борту, а по дороге в Гусев опрокинулся автобус с пассажирами: о чём писал «Клопс» 20 и 21 января.