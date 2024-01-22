Крушение самолёта, смерть кота Твикса и воскресник мэрии в Калининграде: 8 новостей, которые вы могли пропустить в выходные

1. В МЧС России предложили приспособить близлежащие помещения под укрытия для населения. Разработан проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
2. Пассажирский самолёт Falcon 10 потерпел крушение в Афганистане, на борту находились россияне. Предварительной причиной авиакатастрофы стал технический отказ двух двигателей. СКР возбудил уголовное дело.
3. В порту Усть-Луги загорелся терминал компании «Новатэк». В ночь на воскресенье, 21 января, прогремели два взрыва, обошлось без пострадавших.
4. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. В выходные животное нашли мёртвым.
5. В Калининград прибыла очередная партия новых автобусов ЛиАЗ. Всего должно поступить 33 единицы техники для муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс». Полный комплект ожидают к концу февраля.
6. По дороге в Гусев рейсовый автобус выехал на встречку и опрокинулся в кювет. На момент ДТП в салоне находились 3 пассажира, никто не пострадал.
7. 20 января на Калининград обрушилась метель с сильным ветром — порывы достигали около 20 м/с.
8. В воскресенье, 21 января, сотрудники администрации и муниципальных предприятий вышли на уборку снега в Калининграде.