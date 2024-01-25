Главные новости к вечеру 25 января

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на два года по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.



Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии

Стрелков признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).



Дума запретила увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Авторы инициативы объясняли, что дети в основном получают основное общее образование к 16 годам. Поэтому воспитывающие их лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.



В Таиланде задержали участников «Би-2» за выступления без разрешения на работу

Нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.



Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Блогер Елена Блиновская, ее муж Алексей и родители вынуждены будут объявить о банкротстве из-за ареста активов.