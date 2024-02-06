Главные новости к вечеру 6 февраля

В ФРГ заявили, что продолжат расследование по «Северным потокам»

Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках». Швеция решила закончить расследование и представить выводы.



ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA

В суд поступило исковое заявление о признании недействительным перечисления почти 13 млрд руб. от российской дочки IKEA к связанной с ней же компанией в Ирландии.



«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.



Индия начала поставлять бананы в Россию

Ранее Россельхознадзор сообщил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора.



Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III

Наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Карла III в связи с тем, что у его отца диагностировали рак.