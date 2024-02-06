В ФРГ заявили, что продолжат расследование по «Северным потокам»
Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках». Швеция решила закончить расследование и представить выводы.
ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA
В суд поступило исковое заявление о признании недействительным перечисления почти 13 млрд руб. от российской дочки IKEA к связанной с ней же компанией в Ирландии.
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой
Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.
Индия начала поставлять бананы в Россию
Ранее Россельхознадзор сообщил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора.
Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III
Наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Карла III в связи с тем, что у его отца диагностировали рак.
Главные новости к вечеру 6 февраля
В ФРГ заявили, что продолжат расследование по «Северным потокам»