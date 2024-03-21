В МВД сочли преждевременной уголовную ответственность для блогеров

• Законодатели предлагают обязать инфлюенсеров, ведущих блоги на темы фитнеса, астрологии и спортивного обучения, маркировать свои образовательные материалы дисклеймером с указанием на то, что их услуги «не гарантируют результат обучения». Инициатива, как следует из материалов к заседанию, связана с тем, что такие «информационно-консультационные услуги», как предпринимательское, медицинское и спортивное обучение, астрология, эзотерика и так далее, «являются сложной областью для гарантирования результатов обучения». Авторы инициативы предлагают разработать реестр тематик и услуг, для которых будет необходим обязательный дисклеймер, предупреждающий потребителя, что авторы курсов по этим направлениям результатов обучения не гарантируют. Кроме того, блогеров, ведущих курсы по направлениям «Астрология», «Тарология», «Нутрициология» и так далее, могут обязать указывать, что эти области знаний «не являются научно обоснованными».