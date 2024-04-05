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Росрыболовство планирует возобновить вылов байкальского омуля через 2−3 года

Сейчас идет восстановления запасов знаменитого эндемика.

Источник: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Байкальский научно-промысловый совет (НПС) Байкальского рыбохозяйственного бассейна, запретивший в 2017 году промысел байкальского омуля, в течение двух-трех лет может вновь начать добывать знаменитого эндемика озера, рассчитывают в Росрыболовстве. Запрет ввели для восстановления запасов омуля, которые к тому времени деградировали. В ноябре прошлого в Байкальском НПС рассмотрели возможность проведения в 2024 году комплексных исследований распределения и оценки численности этой рыбы и включения их в план приоритетных экспедиций ВНИРО (Всероссийский НИИ рыболовства и океанографии), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает «Интерфакс», весной 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что возобновление промышленного лова будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук в год. Она также поручила Росрыболовству совместно с Минприроды, ВНИРО и Сибирским отделением РАН, а также правительством Иркутской области и Бурятии разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля.

«Думаю, что в течение двух-трех лет мы сможем вновь вести промысел этого ценного вида рыбы», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках международной выставки-форума «Россия» в четверг в Москве.

Большереченский омулевый завод в Бурятии в 2023 году выпустил в озеро за последние пять лет рекордное число личинок эндемика — более 832 млн штук. Сейчас на заводе идет реконструкция, ее планируют завершить в этом году. Она позволит увеличить мощность до 1,25 млрд личинок в год.

Напомним, что Минсельхоз РФ с 1 октября 2017 года запретил промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Такое решение было принято из-за быстро сокращающейся популяции омуля.

экология