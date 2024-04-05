Росрыболовство планирует возобновить вылов байкальского омуля через 2−3 года

Байкальский научно-промысловый совет (НПС) Байкальского рыбохозяйственного бассейна, запретивший в 2017 году промысел байкальского омуля, в течение двух-трех лет может вновь начать добывать знаменитого эндемика озера, рассчитывают в Росрыболовстве. Запрет ввели для восстановления запасов омуля, которые к тому времени деградировали. В ноябре прошлого в Байкальском НПС рассмотрели возможность проведения в 2024 году комплексных исследований распределения и оценки численности этой рыбы и включения их в план приоритетных экспедиций ВНИРО (Всероссийский НИИ рыболовства и океанографии), пишет ИА IrkutskMedia.