Главные новости недели

Что известно о деле замминистра обороны Тимура Иванова

СК РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.



США тайно передали Украине более ста ракет ATACMS

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.



Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США

США третий год подряд не разрешают дипломатам возложить венки к обелиску в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.



МВД завершило проверку по факту инцидента с главой МЧС Чечни

Результаты направят в СК.



Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году

Акция пройдет в различных форматах в более чем ста странах.



Как новое решение ЦБ отразится на рубле, вкладах и кредитах

Совет директоров Банка России в пятницу 26 апреля третье заседание подряд сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых.



Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая

В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать.