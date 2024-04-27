Главные новости недели

Что известно о деле замминистра обороны Тимура Иванова
СК РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
США тайно передали Украине более ста ракет ATACMS
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США
США третий год подряд не разрешают дипломатам возложить венки к обелиску в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.
МВД завершило проверку по факту инцидента с главой МЧС Чечни
Результаты направят в СК.
Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году
Акция пройдет в различных форматах в более чем ста странах.
Как новое решение ЦБ отразится на рубле, вкладах и кредитах
Совет директоров Банка России в пятницу 26 апреля третье заседание подряд сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых.
Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая
В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать.
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Что известно о деле замминистра обороны Тимура Иванова