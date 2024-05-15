Главные новости к вечеру 15 мая

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы

Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией.



Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны

Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом военных расходов.



Российские военные полностью освободили Работино

Потери ВСУ на этом участке составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777 производства США.



В Госдуму внесли законопроект о проверке загранпаспортов россиян

Граждане, допущенные к государственной тайне, при возвращении из-за границы должны будут предоставлять на проверку уполномоченным лицам свой заграничный паспорт.



Российские кинотеатры возобновили пиратские показы фильмов

Месячный отказ киносетей от показа пиратских фильмов не принес ожидаемых сборов от отечественного кино.